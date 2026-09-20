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Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681853
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Описание товара Rivelato Rinox 7444 U2 Мойка нерж.сталь 2 чаши 740*440*200 мм, монтаж: универсальный, материал: нержавеющая сталь, цвет: нержавеющая сталь
Rinox – это коллекция кухонных моек, изготовленных из нержавеющей стали марки SUS 304, что гарантирует долговечность мойки в условиях постоянного контакта с водой. Источником вдохновения дизайнеров стали не сложные декоративные приемы, а практичность изделий. Визуальное оформление основано на чистой геометрии. Это четкие линии, симметрия, диагонали. Вместо декоративности – простота и сдержанность. Вместо эмоций – функциональность и порядок. Вопреки всем представлениям, эти принципы, воплощенные в каждой детали, смогли, с одной стороны, подчеркнуть выразительный характер коллекции, а с другой – оставить пространство для самовыражения. Благодаря своей прочной конструкции и эргономичному дизайну RINOX гарантирует, что любая кухонная задача станет проще простого.
Rinox – это коллекция кухонных моек, изготовленных из нержавеющей стали марки SUS 304, что гарантирует долговечность мойки в условиях постоянного контакта с водой. Источником вдохновения дизайнеров стали не сложные декоративные приемы, а практичность изделий. Визуальное оформление основано на чистой геометрии. Это четкие линии, симметрия, диагонали. Вместо декоративности – простота и сдержанность. Вместо эмоций – функциональность и порядок. Вопреки всем представлениям, эти принципы, воплощенные в каждой детали, смогли, с одной стороны, подчеркнуть выразительный характер коллекции, а с другой – оставить пространство для самовыражения. Благодаря своей прочной конструкции и эргономичному дизайну RINOX гарантирует, что любая кухонная задача станет проще простого.
Rivelato Rinox 7444 U2 Мойка нерж.сталь 2 чаши 740*440*200 мм, монтаж: универсальный, материал: нержавеющая сталь, цвет: нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Rivelato Rinox 7444 U2 Мойка нерж.сталь 2 чаши 740*440*200 мм, монтаж: универсальный, материал: нержавеющая сталь, цвет: нержавеющая сталь