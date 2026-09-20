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Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр купить с доставкой в Москве
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Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр

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Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 1
Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 2
Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 3
Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 4
Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 5
Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 6
Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 7
Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
  • Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 1
  • Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 2
  • Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 3
  • Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 4
  • Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 5
  • Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 6
  • Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 7
  • Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681733
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Характеристики

Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, отводная арматура, корзинчатый вентиль, сифон, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
780х500х200 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
81х51х23
Вес, кг.
14.9

Описание товара Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр

Кухонная гранитная мойка Kuppersberg MILA 1B1D WHITE ALABASTER 8298 характеризуется практичностью, долговечностью и удобством в эксплуатации. Изделие устойчиво к воздействиям механического, термического и химического происхождения, отличается отсутствием пор, благодаря чему совершенно не впитывает влагу и препятствует проникновению в материал микробов и грибков. Благодаря гладким боковым стенкам и отсутствию острых углов грязь на мойке не задерживается, что гарантирует легкий уход. Устанавливать данную раковину можно в любую столешницу из дерева, ламинированной плиты, натурального или искусственного камня. Минимальная ширина монтажной тумбы - 600 мм.

Отзывы о товаре Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр




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Характеристики
Бренд
Kuppersberg
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, отводная арматура, корзинчатый вентиль, сифон, документация, упаковка
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
190
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Расположение крыла
оборачиваемое
Габариты (ВxГxШ)
780х500х200 мм
Развернуть
Страна производитель
Россия
Описание
Кухонная гранитная мойка Kuppersberg MILA 1B1D WHITE ALABASTER 8298 характеризуется практичностью, долговечностью и удобством в эксплуатации. Изделие устойчиво к воздействиям механического, термического и химического происхождения, отличается отсутствием пор, благодаря чему совершенно не впитывает влагу и препятствует проникновению в материал микробов и грибков. Благодаря гладким боковым стенкам и отсутствию острых углов грязь на мойке не задерживается, что гарантирует легкий уход. Устанавливать данную раковину можно в любую столешницу из дерева, ламинированной плиты, натурального или искусственного камня. Минимальная ширина монтажной тумбы - 600 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка Kuppersberg/ Гранитная мойка 78 см, Ширина – 780 мм, Глубина – 500 мм, Глубина чаши – 190 мм, Размер основной чаши – 450*410 мм, Материал – искусственный гранит, Монтажная тумба – 60 см, Количество чаш – 1, Монтаж – врезная, Форма – пр - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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