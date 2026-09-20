Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: иней хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
255
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681708
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Габаритные размеры), см
28.5?43?25
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
255
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Особенности
выдвижная лейка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х25х8
Вес, кг.
2.69
Описание товара Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: иней хром
Смеситель Rivelato Ledro для кухни с выдвижной лейкой диаметром 35 мм предназначен для вертикального монтажа на раковину. Изготовлен из латуни, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Цвет «иней хром» придаёт современный вид, гармонично вписываясь в различные стили интерьера. Выдвижная конструкция излива повышает удобство использования при мытье посуды или наполнении ёмкостей. Компактные габариты и эргономичный дизайн делают модель практичным решением для кухонного пространства
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Бренд
Тип товара
Габаритные размеры), см
28.5?43?25
Ширина, см
25
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
255
Держатель для душа в комплекте
нет
Развернуть
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
г-образный
Особенности
выдвижная лейка
Страна производитель
Китай
Смеситель Rivelato Ledro для кухни с выдвижной лейкой диаметром 35 мм предназначен для вертикального монтажа на раковину. Изготовлен из латуни, что обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии. Цвет «иней хром» придаёт современный вид, гармонично вписываясь в различные стили интерьера. Выдвижная конструкция излива повышает удобство использования при мытье посуды или наполнении ёмкостей. Компактные габариты и эргономичный дизайн делают модель практичным решением для кухонного пространства
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Rivelato Смеситель для кухни Ledro Г-обр.с выдвижной лейкой D-35мм, монтаж: вертикально на раковину, материал: латунь, цвет: иней хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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