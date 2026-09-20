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Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green

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Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 20
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 21
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 22
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 23
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 24
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 25
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 26
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 27
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 28
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 29
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 30
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S6
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Тыловая камера, МП
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 20
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 21
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 22
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 23
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 24
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 25
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 26
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 27
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 28
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 29
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 30
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681630
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S6
Стилус в комплекте
есть
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Емкость аккумулятора
7040
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
650

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green

Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S6
Стилус в комплекте
есть
Диагональ экрана, дюйм
10.4
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
4 Гб
Встроенная память
64 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8
Развернуть
Емкость аккумулятора
7040
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Gb (SM-P620NLGACAU) Green - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22250 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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