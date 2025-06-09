Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681624
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
178
Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS
Galaxy AI уже здесь – также на вашем Galaxy Buds3 Pro. Наслаждайтесь музыкой в ??ином измерении. Благодаря 24-битной частоте дискретизации вы можете четко услышать каждую ноту. Улучшенный двухполосный динамик использует отдельный усилитель для низкочастотного и высокочастотного динамиков и впечатляет прекрасным звуком HiFi. Поднимите качество прослушивания на высокий уровень благодаря шумоподавлению на базе искусственного интеллекта Galaxy и функциям переводчика.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Galaxy AI уже здесь – также на вашем Galaxy Buds3 Pro. Наслаждайтесь музыкой в ??ином измерении. Благодаря 24-битной частоте дискретизации вы можете четко услышать каждую ноту. Улучшенный двухполосный динамик использует отдельный усилитель для низкочастотного и высокочастотного динамиков и впечатляет прекрасным звуком HiFi. Поднимите качество прослушивания на высокий уровень благодаря шумоподавлению на базе искусственного интеллекта Galaxy и функциям переводчика.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Беспроводные Samsung, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Bluetooth Samsung, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Беспроводные Samsung, JBL с шумоподавлением, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Bluetooth Samsung, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Достоинства:
Мне очень понравились как и по характеристикам, так и по дизайну.
Комментарий:
Шумоподавление крутое, также как и звуковой фон. Для метро идеально. Целый день сижу на работе в наушниках и радуюсь жизни, зарядки хватает на долго, о ней даже не задумываюсь
Достоинства:
Звук, форма наушника, шумоподавление.
Комментарий:
Наушники бомбические!!! Шикарное шумоподавление. Когда одела их, подумала в другой мир попала) Отличные басы. В ушах сидят удобно, не выпадают. Настроила быстро
Достоинства:
Звук, шумодав, прозрачность
Комментарий:
Отличный уши, чехол прилично габаритнее предыдущего поколения и тем более габаритнее Air Pods Pro. За свои деньги для самсунга лучше нет)
Достоинства:
Отменное для затычек качество звука в связке с смартфонами Galaxy S.
Комментарий:
Удобство всяких мелких фишек типа хорошего качества шумодава, посадки в лично моих ушах, всяких там автоприглушений-автовключений прозрачности -- весь набор мелких приятностей, оставляющих впечатление очень продуманного продукта.
Достоинства:
Потрясающий режим прозрачности звука! Когда вставлен один наушник- нет никакого дискомфорта ( я в основном так использую при разговорах в машине) Шумодав тоже отличный: За 6 часов полета, плачущий ребенок на соседнем ряду не смог испортить мой сон.
Комментарий:
Лучшая TWS гарнитура из всех, с которыми сталкивался! До этого пользовался Gear iconx и buds Pro. Очень многие собеседники жаловались, когда я в гарнитуре, что меня плохо слышно и надо прислушиваться. В этой гарнитуре все детские болячки вылечили и теперь и меня отлично слышно и я отлично слышу.
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS
Достоинства:
Мне очень понравились как и по характеристикам, так и по дизайну.
Комментарий:
Шумоподавление крутое, также как и звуковой фон. Для метро идеально. Целый день сижу на работе в наушниках и радуюсь жизни, зарядки хватает на долго, о ней даже не задумываюсь
Достоинства:
Звук, форма наушника, шумоподавление.
Комментарий:
Наушники бомбические!!! Шикарное шумоподавление. Когда одела их, подумала в другой мир попала) Отличные басы. В ушах сидят удобно, не выпадают. Настроила быстро
Достоинства:
Звук, шумодав, прозрачность
Комментарий:
Отличный уши, чехол прилично габаритнее предыдущего поколения и тем более габаритнее Air Pods Pro. За свои деньги для самсунга лучше нет)
Достоинства:
Отменное для затычек качество звука в связке с смартфонами Galaxy S.
Комментарий:
Удобство всяких мелких фишек типа хорошего качества шумодава, посадки в лично моих ушах, всяких там автоприглушений-автовключений прозрачности -- весь набор мелких приятностей, оставляющих впечатление очень продуманного продукта.
Достоинства:
Потрясающий режим прозрачности звука! Когда вставлен один наушник- нет никакого дискомфорта ( я в основном так использую при разговорах в машине) Шумодав тоже отличный: За 6 часов полета, плачущий ребенок на соседнем ряду не смог испортить мой сон.
Комментарий:
Лучшая TWS гарнитура из всех, с которыми сталкивался! До этого пользовался Gear iconx и buds Pro. Очень многие собеседники жаловались, когда я в гарнитуре, что меня плохо слышно и надо прислушиваться. В этой гарнитуре все детские болячки вылечили и теперь и меня отлично слышно и я отлично слышу.