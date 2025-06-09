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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS купить с доставкой в Москве
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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS

5 Отзывы
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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 1
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 3
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 4
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 5
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 6
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 7
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 8
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 9
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 10
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 11
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 12
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 13
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 14
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 15
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 16
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 17
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 18
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 19
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 20
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 21
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 22
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 23
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 24
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 25
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 26
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 27
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 28
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 29
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 30
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 31
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 32
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 33
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 34
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 35
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 36
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 37
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 38
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 39
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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 41
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 42
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 43
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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 46
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 47
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 3
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 4
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 5
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 6
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 7
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 8
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 9
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 10
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 11
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 12
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 13
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 14
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 15
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 16
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 17
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 18
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 19
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 20
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 21
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 22
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 23
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 24
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 25
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 26
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 27
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 28
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 29
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 30
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 31
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 32
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 33
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 34
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 35
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 36
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 37
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 38
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 39
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 40
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 41
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 42
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 43
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 44
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 45
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 46
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 47
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS - фото 48
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681624
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
10х8х4
Вес, г.
178

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS

Galaxy AI уже здесь – также на вашем Galaxy Buds3 Pro. Наслаждайтесь музыкой в ??ином измерении. Благодаря 24-битной частоте дискретизации вы можете четко услышать каждую ноту. Улучшенный двухполосный динамик использует отдельный усилитель для низкочастотного и высокочастотного динамиков и впечатляет прекрасным звуком HiFi. Поднимите качество прослушивания на высокий уровень благодаря шумоподавлению на базе искусственного интеллекта Galaxy и функциям переводчика.

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro серебристый SM-R630NZAACIS

Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
iopsha

Достоинства:
Мне очень понравились как и по характеристикам, так и по дизайну.

Комментарий:
Шумоподавление крутое, также как и звуковой фон. Для метро идеально. Целый день сижу на работе в наушниках и радуюсь жизни, зарядки хватает на долго, о ней даже не задумываюсь
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алина К.

Достоинства:
Звук, форма наушника, шумоподавление.

Комментарий:
Наушники бомбические!!! Шикарное шумоподавление. Когда одела их, подумала в другой мир попала) Отличные басы. В ушах сидят удобно, не выпадают. Настроила быстро
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей

Достоинства:
Звук, шумодав, прозрачность

Комментарий:
Отличный уши, чехол прилично габаритнее предыдущего поколения и тем более габаритнее Air Pods Pro. За свои деньги для самсунга лучше нет)
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:
Отменное для затычек качество звука в связке с смартфонами Galaxy S.

Комментарий:
Удобство всяких мелких фишек типа хорошего качества шумодава, посадки в лично моих ушах, всяких там автоприглушений-автовключений прозрачности -- весь набор мелких приятностей, оставляющих впечатление очень продуманного продукта.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Foiac

Достоинства:
Потрясающий режим прозрачности звука! Когда вставлен один наушник- нет никакого дискомфорта ( я в основном так использую при разговорах в машине) Шумодав тоже отличный: За 6 часов полета, плачущий ребенок на соседнем ряду не смог испортить мой сон.

Комментарий:
Лучшая TWS гарнитура из всех, с которыми сталкивался! До этого пользовался Gear iconx и buds Pro. Очень многие собеседники жаловались, когда я в гарнитуре, что меня плохо слышно и надо прислушиваться. В этой гарнитуре все детские болячки вылечили и теперь и меня отлично слышно и я отлично слышу.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Galaxy AI уже здесь – также на вашем Galaxy Buds3 Pro. Наслаждайтесь музыкой в ??ином измерении. Благодаря 24-битной частоте дискретизации вы можете четко услышать каждую ноту. Улучшенный двухполосный динамик использует отдельный усилитель для низкочастотного и высокочастотного динамиков и впечатляет прекрасным звуком HiFi. Поднимите качество прослушивания на высокий уровень благодаря шумоподавлению на базе искусственного интеллекта Galaxy и функциям переводчика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
iopsha

Достоинства:
Мне очень понравились как и по характеристикам, так и по дизайну.

Комментарий:
Шумоподавление крутое, также как и звуковой фон. Для метро идеально. Целый день сижу на работе в наушниках и радуюсь жизни, зарядки хватает на долго, о ней даже не задумываюсь
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Алина К.

Достоинства:
Звук, форма наушника, шумоподавление.

Комментарий:
Наушники бомбические!!! Шикарное шумоподавление. Когда одела их, подумала в другой мир попала) Отличные басы. В ушах сидят удобно, не выпадают. Настроила быстро
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Сергей

Достоинства:
Звук, шумодав, прозрачность

Комментарий:
Отличный уши, чехол прилично габаритнее предыдущего поколения и тем более габаритнее Air Pods Pro. За свои деньги для самсунга лучше нет)
Источник: Яндекс Маркет
18.04.2025
Дмитрий М.

Достоинства:
Отменное для затычек качество звука в связке с смартфонами Galaxy S.

Комментарий:
Удобство всяких мелких фишек типа хорошего качества шумодава, посадки в лично моих ушах, всяких там автоприглушений-автовключений прозрачности -- весь набор мелких приятностей, оставляющих впечатление очень продуманного продукта.
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Foiac

Достоинства:
Потрясающий режим прозрачности звука! Когда вставлен один наушник- нет никакого дискомфорта ( я в основном так использую при разговорах в машине) Шумодав тоже отличный: За 6 часов полета, плачущий ребенок на соседнем ряду не смог испортить мой сон.

Комментарий:
Лучшая TWS гарнитура из всех, с которыми сталкивался! До этого пользовался Gear iconx и buds Pro. Очень многие собеседники жаловались, когда я в гарнитуре, что меня плохо слышно и надо прислушиваться. В этой гарнитуре все детские болячки вылечили и теперь и меня отлично слышно и я отлично слышу.


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