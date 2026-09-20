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Характеристики
Тип товара
Лобзик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681528
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Описание товара Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте)
Бесщёточный лобзик DEWALT DCS334 применяется для распила древесины, алюминия, стали т.д. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала. Замена пилки и изменение угла наклона подошвы производятся без использования вспомогательных инструментов. Для эксплуатации лобзика в слабоосвещенных местах предусмотрена LED-подсветка. Интеллектуальный пусковой механизм с блокировкой для комфортного управления резанием и повышения безопасности. Запатентованный противовибрационный механизм и резиновая рукоятка обеспечивают комфортные условия работы.
Бесщёточный лобзик DEWALT DCS334 применяется для распила древесины, алюминия, стали т.д. Имеет бесщеточный двигатель с большим КПД, что значительно повышает рабочий ресурс. Электронная регулировка скорости позволяет выбрать оптимальный режим работы в зависимости от особенностей материала. Замена пилки и изменение угла наклона подошвы производятся без использования вспомогательных инструментов. Для эксплуатации лобзика в слабоосвещенных местах предусмотрена LED-подсветка. Интеллектуальный пусковой механизм с блокировкой для комфортного управления резанием и повышения безопасности. Запатентованный противовибрационный механизм и резиновая рукоятка обеспечивают комфортные условия работы.
Лобзик DeWalt DCS334NT-XJ 3200ходов/мин от аккумулятора (кейс в комплекте) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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