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Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) купить с доставкой в Москве
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Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000)

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Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 1
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 2
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 3
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 4
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 5
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 6
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 7
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 8
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 9
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 1
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 2
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 3
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 4
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 5
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 6
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 7
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 8
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 9
  • Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681527
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Характеристики

Бренд
metabo
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
2.8
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000)

Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры. Наличие рукоятки с противоскользящей поверхностью и эластичной накладки Softgrip обеспечивает безопасность использования. Эргономичный дизайн создает удобство в процессе проведения работ.



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Отзывы о товаре Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000)




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Характеристики
Бренд
metabo
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
2.8
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры. Наличие рукоятки с противоскользящей поверхностью и эластичной накладки Softgrip обеспечивает безопасность использования. Эргономичный дизайн создает удобство в процессе проведения работ.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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