Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Строительный фен
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681527
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
2.8
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х25х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000)
Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры. Наличие рукоятки с противоскользящей поверхностью и эластичной накладки Softgrip обеспечивает безопасность использования. Эргономичный дизайн создает удобство в процессе проведения работ.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Строительный фен
Высота, см
2.8
Максимальная температура
600 град.
Максимальный объем выдуваемого воздуха
0
Минимальная температура
80 град.
Минимальный объем выдуваемого воздуха
0
Мощность, Вт
2000
Питание
от сети
Регулировка температуры
есть
Ширина, см
2.5
Страна производитель
Китай
Фен Metabo HG 20-600 602066000 предназначен для снятия лакового покрытия, придания формы, сжатия, сварки и других видов работ. Оснащен высококачественным керамическим нагревателем, мощным двигателем и оптимальным охлаждением, что гарантирует длительную эксплуатацию прибора. Благодаря регулировочному колесику осуществляется простая плавная настройка температуры. Наличие рукоятки с противоскользящей поверхностью и эластичной накладки Softgrip обеспечивает безопасность использования. Эргономичный дизайн создает удобство в процессе проведения работ.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, в кейсе
Теги товара: с регулировкой температуры, 2000 вт
Технический фен Metabo HG 20-600 2000Вт темп.80-600С (602066000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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