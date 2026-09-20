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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681519
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Описание товара Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J)
Базовый набор Bosch 1600A00B8J состоит из 2х аккумуляторов GBA 18V 5.0 Ah и зарядного устройства GAL 1880 CV Professional. Аккумуляторы имеют литий-ионную технологию, у них отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, аккумуляторы можно хранить долгое время без потери заряда. Аккумуляторы можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power. Зарядное устройство способно зарядить аккумулятор за 35 минут на 85%. 100% заряд достигается за 45 минут. При наличии базового комплекта Bosch 1600A00B8J простои в работе исключаются.
Базовый набор Bosch 1600A00B8J состоит из 2х аккумуляторов GBA 18V 5.0 Ah и зарядного устройства GAL 1880 CV Professional. Аккумуляторы имеют литий-ионную технологию, у них отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, аккумуляторы можно хранить долгое время без потери заряда. Аккумуляторы можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power. Зарядное устройство способно зарядить аккумулятор за 35 минут на 85%. 100% заряд достигается за 45 минут. При наличии базового комплекта Bosch 1600A00B8J простои в работе исключаются.
Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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