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Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J) купить с доставкой в Москве
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Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J)

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Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J) - фото 1
Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J) - фото 2
Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J) - фото 1
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J) - фото 2
  • Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681519
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х22х9
Вес, г.
300

Описание товара Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J)

Базовый набор Bosch 1600A00B8J состоит из 2х аккумуляторов GBA 18V 5.0 Ah и зарядного устройства GAL 1880 CV Professional. Аккумуляторы имеют литий-ионную технологию, у них отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, аккумуляторы можно хранить долгое время без потери заряда. Аккумуляторы можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power. Зарядное устройство способно зарядить аккумулятор за 35 минут на 85%. 100% заряд достигается за 45 минут. При наличии базового комплекта Bosch 1600A00B8J простои в работе исключаются.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Батарея аккумуляторная Bosch GBA 18В 5Ач Li-Ion (З/У в компл.) (1600A00B8J)




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Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Страна производитель
Китай
Описание
Базовый набор Bosch 1600A00B8J состоит из 2х аккумуляторов GBA 18V 5.0 Ah и зарядного устройства GAL 1880 CV Professional. Аккумуляторы имеют литий-ионную технологию, у них отсутствует эффект памяти, благодаря чему возможна зарядка в любое время независимо от разряда батареи. Кроме того, аккумуляторы можно хранить долгое время без потери заряда. Аккумуляторы можно использовать с любыми инструментами и зарядными устройствами Bosch класса 18 В, благодаря системе Flexible Power. Зарядное устройство способно зарядить аккумулятор за 35 минут на 85%. 100% заряд достигается за 45 минут. При наличии базового комплекта Bosch 1600A00B8J простои в работе исключаются.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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