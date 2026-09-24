Top.Mail.Ru
Уцененный товар Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние купить с доставкой в Москве, 681507
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние, 681507

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Причина уценки
не хватает 1 точилки
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние - фото 1
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние - фото 2
  • Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
78 руб.  260 руб. 
Начислим 2 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681507
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние
78 руб. -70%
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Юнландия
Причина уценки
не хватает 1 точилки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
600

Описание товара Уцененный товар Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние

Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, точилки 23 шт.
Спецификация:

  • Вид точилки: ручная
  • Количество отверстий: 1
  • Контейнер для стружки: Да
  • Материал корпуса: пластик
  • Количество в упаковке: 1
Причина уценки: не хватает 1 точилки

Отзывы о товаре Уцененный товар Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Юнландия
Причина уценки
не хватает 1 точилки
Страна производитель
Китай
Описание
Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, точилки 23 шт.
Спецификация:
  • Вид точилки: ручная
  • Количество отверстий: 1
  • Контейнер для стружки: Да
  • Материал корпуса: пластик
  • Количество в упаковке: 1
Причина уценки: не хватает 1 точилки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 78 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...