Уцененный товар Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние, 681507
Оригинальный товар
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Характеристики
Причина уценки
не хватает 1 точилки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%78 руб. 260 руб.
В наличии
Код товара: 681507
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78 руб. -70%
260 руб.
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Характеристики
Бренд
Причина уценки
не хватает 1 точилки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
600
Описание товара Уцененный товар Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, точилки 23 шт.
Спецификация:
- Вид точилки: ручная
- Количество отверстий: 1
- Контейнер для стружки: Да
- Материал корпуса: пластик
- Количество в упаковке: 1
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Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, точилки 23 шт.
Спецификация:
- Вид точилки: ручная
- Количество отверстий: 1
- Контейнер для стружки: Да
- Материал корпуса: пластик
- Количество в упаковке: 1
Уцененный товар Точилка ЮНЛАНДИЯ Звездолет Юнландика, с контейнером, пластиковая, корпус ассорти (24 шт.) хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 78 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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