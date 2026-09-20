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Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004)

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Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 1
Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 2
Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 3
Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 4
Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 5
Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 6
Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 1
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 2
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 3
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 4
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 5
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 6
  • Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681487
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Высота, см
35.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х9
Вес, кг.
3.35

Описание товара Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004)

GWS 18V-10 - аккумуляторная УШМ с бесщеточным двигателем, не уступающая по возможностям сетевым аналогам мощностью 1000Вт. Данная модель оснащена передовыми технологиями, которые обеспечивают непревзойденный комфорт и спокойствие при работе.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Диаметр посадочного отверстия
22.23 мм
Дополнительная рукоятка
да
В кейсе
да
Макс. частота вращения диска
9000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5
Количество аккумуляторов в комплекте
1
Зарядное устройство в комплекте
да
Развернуть
Высота, см
35.8
Страна производитель
Китай
Описание
GWS 18V-10 - аккумуляторная УШМ с бесщеточным двигателем, не уступающая по возможностям сетевым аналогам мощностью 1000Вт. Данная модель оснащена передовыми технологиями, которые обеспечивают непревзойденный комфорт и спокойствие при работе.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Доставка
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Углошлифовальная машина Bosch GWS 18V-10 9000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм жестк.кейс (06019J4004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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