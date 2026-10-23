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Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей купить с доставкой в Москве
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Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей

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Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 9
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 10
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор сверл
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 1
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 2
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 3
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 4
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 5
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 6
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 7
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 8
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 9
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 10
  • Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 310 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681462
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей
1 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор сверл
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
300

Описание товара Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей

Набор свёрл HSS-TiN с шестигранным хвостовиком (5 штук) Makita D-20769. В нем уложены 3 сверла по металлу диаметром 5, 6 и 8 мм и заточкой 135 градусов, а также 2 сверла по дереву с перьевой центровкой для отверстий 5 и 6 мм. Они надежно закреплены в упаковке. Набором Makita D-20769 обеспечивается возможность использования дрели-шуруповерта с HEX-патроном в любых условиях. Сверла по металлу имеют покрытие нитридом титана, что увеличивает их износостйкость и обеспечивает устойчивость к коррозии.



Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор сверл
Описание
Набор свёрл HSS-TiN с шестигранным хвостовиком (5 штук) Makita D-20769. В нем уложены 3 сверла по металлу диаметром 5, 6 и 8 мм и заточкой 135 градусов, а также 2 сверла по дереву с перьевой центровкой для отверстий 5 и 6 мм. Они надежно закреплены в упаковке. Набором Makita D-20769 обеспечивается возможность использования дрели-шуруповерта с HEX-патроном в любых условиях. Сверла по металлу имеют покрытие нитридом титана, что увеличивает их износостйкость и обеспечивает устойчивость к коррозии.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Набор сверл Makita D-20769 по дер/мет (5пред.) для шуруповертов/дрелей - по цене 1310 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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