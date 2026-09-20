Батарея аккумуляторная Makita BL1820G 18В 2Ач Li-Ion (191N69-0)
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Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681450
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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Размеры в упаковке, см
12х8х7
Вес, г.
430
Описание товара Батарея аккумуляторная Makita BL1820G 18В 2Ач Li-Ion (191N69-0)
Аккумулятор G-series BL1820G (18В, 2.0Aч, Li-Ion) Makita 191N69-0 предназначен для моделей Makita CF183D, DF488D, HP488D, UM110D и для моделей Maktec MT071, MT081.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Makita
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Аккумулятор G-series BL1820G (18В, 2.0Aч, Li-Ion) Makita 191N69-0 предназначен для моделей Makita CF183D, DF488D, HP488D, UM110D и для моделей Maktec MT071, MT081.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Батарея аккумуляторная Makita BL1820G 18В 2Ач Li-Ion (191N69-0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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