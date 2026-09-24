Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520)
Стальной оцинкованный движок для уборки снега Сибртех 61520 размером 750 х 410 х 1100 мм, со стальной рукояткой, позволяет быстро расчищать участки большой площади. Широкая рабочая плоскость за один проход захватывает и сдвигает большое количество снега. Движок рассчитан на работу при температуре до -60 °C, поэтому может эксплуатироваться в суровых климатических условиях. Инструмент будет полезен для уборки пространства перед гаражом, придомовой территории или дачного участка.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — ковш изготовлен из конструкционной стали, стальная рукоятка выдерживает повышенные нагрузки.
- Устойчивость к коррозии — рабочая часть оцинкована, а рукоятка покрыта порошковой эмалью.
- Износостойкость — на нижней кромке имеется стальная окантовка, защищающая ее от истирания.
- Комфортная работа — П-образная рукоятка позволяет правильно распределять усилия, не нагружая позвоночник.
- Надежность — болтовое крепление рукоятки к ковшу исключает их рассоединение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Стальной оцинкованный движок для уборки снега Сибртех 61520 размером 750 х 410 х 1100 мм, со стальной рукояткой, позволяет быстро расчищать участки большой площади. Широкая рабочая плоскость за один проход захватывает и сдвигает большое количество снега. Движок рассчитан на работу при температуре до -60 °C, поэтому может эксплуатироваться в суровых климатических условиях. Инструмент будет полезен для уборки пространства перед гаражом, придомовой территории или дачного участка.
Преимущества
- Высокий показатель прочности — ковш изготовлен из конструкционной стали, стальная рукоятка выдерживает повышенные нагрузки.
- Устойчивость к коррозии — рабочая часть оцинкована, а рукоятка покрыта порошковой эмалью.
- Износостойкость — на нижней кромке имеется стальная окантовка, защищающая ее от истирания.
- Комфортная работа — П-образная рукоятка позволяет правильно распределять усилия, не нагружая позвоночник.
- Надежность — болтовое крепление рукоятки к ковшу исключает их рассоединение.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
Отзывы о товаре Движок для уборки снега стальной оцинкованный, 750х410х1100 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61520)