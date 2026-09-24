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Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех купить с доставкой в Москве
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Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех

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Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 1
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 2
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 3
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 4
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 5
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 6
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 7
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 8
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 9
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 10
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 1
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 2
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 3
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 4
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 5
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 6
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 7
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 8
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 9
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 10
  • Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-14%
2 710 руб.  3 160 руб. 
Начислим 46 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681195
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех
2 710 руб. -14%
3 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
Общая длина, мм
1350
Ширина, мм
450
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.35х0.45х0.2
Вес, кг.
2.66

Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех

Пластиковый движок для уборки снега Сибртех 61499 с алюминиевой рукояткой, 810 х 535 х 1300 мм, предназначен для расчистки территории после снегопада. Глубокий ковш обеспечивает высокую эффективность уборки. Наличие колес облегчает транспортировку снега Движок подойдет для использования на придомовой территории, у гаража или на дачном участке.

Отзывы о товаре Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
алюминий
Общая длина, мм
1350
Ширина, мм
450
Страна производитель
Россия
Описание
Пластиковый движок для уборки снега Сибртех 61499 с алюминиевой рукояткой, 810 х 535 х 1300 мм, предназначен для расчистки территории после снегопада. Глубокий ковш обеспечивает высокую эффективность уборки. Наличие колес облегчает транспортировку снега Движок подойдет для использования на придомовой территории, у гаража или на дачном участке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Движок для уборки снега пластиковый, 810х535х1300 мм, алюминиевая рукоятка, Россия Сибртех - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2710 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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