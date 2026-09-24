Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925)
Пластиковый движок Сибртех 615925 размером 570 х 470 х 1300 мм, со стальной рукояткой, применяется для уборки снега на дачном участке, придомовой территории, для расчистки территории около гаража, подъезда и т.д. Инструмент значительно повышает скорость работы, позволяя быстро убирать снег с больших поверхностей.
Преимущества
- Ковш выполнен из прочного полипропилена, устойчивого к воздействию низких температур.
- Общая длина движка составляет 130 см для удобства работы людям среднего роста.
- Ковш отличается вместительностью, увеличенной до 570 мм шириной и наличием бортиков для удержания снега, благодаря чему уборка снега происходит максимально легко.
- П-образная рукоятка повышает эффективность работы, позволяя увеличивать прикладываемые усилия.
- Рукоятка изготовлена из стали и покрыта эмалью для защиты от коррозии.
- Стальная планка и ребра жесткости на ковше гарантируют его стойкость к деформации при повышенных нагрузках.
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Пластиковый движок Сибртех 615925 размером 570 х 470 х 1300 мм, со стальной рукояткой, применяется для уборки снега на дачном участке, придомовой территории, для расчистки территории около гаража, подъезда и т.д. Инструмент значительно повышает скорость работы, позволяя быстро убирать снег с больших поверхностей.
Преимущества
- Ковш выполнен из прочного полипропилена, устойчивого к воздействию низких температур.
- Общая длина движка составляет 130 см для удобства работы людям среднего роста.
- Ковш отличается вместительностью, увеличенной до 570 мм шириной и наличием бортиков для удержания снега, благодаря чему уборка снега происходит максимально легко.
- П-образная рукоятка повышает эффективность работы, позволяя увеличивать прикладываемые усилия.
- Рукоятка изготовлена из стали и покрыта эмалью для защиты от коррозии.
- Стальная планка и ребра жесткости на ковше гарантируют его стойкость к деформации при повышенных нагрузках.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые перчатки, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги
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