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Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) купить с доставкой в Москве
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Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925)

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Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 1
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 2
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 3
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 4
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 5
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 6
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 7
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 8
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 9
Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
нет
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 1
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 2
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 3
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 4
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 5
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 6
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 7
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 8
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 9
  • Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681192
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Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
нет
Высота ковша, мм
470
Общая длина, мм
1300
Ширина, мм
570
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1.3х0.57х0.21
Вес, кг.
1.36

Описание товара Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925)

Пластиковый движок Сибртех 615925 размером 570 х 470 х 1300 мм, со стальной рукояткой, применяется для уборки снега на дачном участке, придомовой территории, для расчистки территории около гаража, подъезда и т.д. Инструмент значительно повышает скорость работы, позволяя быстро убирать снег с больших поверхностей.

Преимущества

  • Ковш выполнен из прочного полипропилена, устойчивого к воздействию низких температур.
  • Общая длина движка составляет 130 см для удобства работы людям среднего роста.
  • Ковш отличается вместительностью, увеличенной до 570 мм шириной и наличием бортиков для удержания снега, благодаря чему уборка снега происходит максимально легко.
  • П-образная рукоятка повышает эффективность работы, позволяя увеличивать прикладываемые усилия.
  • Рукоятка изготовлена из стали и покрыта эмалью для защиты от коррозии.
  • Стальная планка и ребра жесткости на ковше гарантируют его стойкость к деформации при повышенных нагрузках.

Отзывы о товаре Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Движок для уборки снега
Крепление черенка
болтовое соединение
Материал рабочей части
полипропилен
Материал рукоятки
сталь
Покрытие
нет
Высота ковша, мм
470
Общая длина, мм
1300
Ширина, мм
570
Страна производитель
Россия
Описание

Пластиковый движок Сибртех 615925 размером 570 х 470 х 1300 мм, со стальной рукояткой, применяется для уборки снега на дачном участке, придомовой территории, для расчистки территории около гаража, подъезда и т.д. Инструмент значительно повышает скорость работы, позволяя быстро убирать снег с больших поверхностей.

Преимущества

  • Ковш выполнен из прочного полипропилена, устойчивого к воздействию низких температур.
  • Общая длина движка составляет 130 см для удобства работы людям среднего роста.
  • Ковш отличается вместительностью, увеличенной до 570 мм шириной и наличием бортиков для удержания снега, благодаря чему уборка снега происходит максимально легко.
  • П-образная рукоятка повышает эффективность работы, позволяя увеличивать прикладываемые усилия.
  • Рукоятка изготовлена из стали и покрыта эмалью для защиты от коррозии.
  • Стальная планка и ребра жесткости на ковше гарантируют его стойкость к деформации при повышенных нагрузках.
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Движок для уборки снега пластиковый, 570х470х1300 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (615925) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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