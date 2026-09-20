Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Движок для уборки снега оцинкованный, 735x385x1120 мм, стальная рукоятка, Россия Сибртех (61698)
Оцинкованный движок для уборки снега Сибртех 61698 размером 735 х 385 х 1120 мм, со стальной рукояткой, позволяет привести в порядок территорию даже после снегопада. Оптимален для уборки участков большой площади. Ковш с бортиками по краям позволяет удерживать и перемещать большое количество снега, что ускоряет и упрощает работу. Движок пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Преимущества
- Морозостойкость — движок можно использовать при температуре до -60 °C.
- Повышенная устойчивость к нагрузкам — стальная рукоятка отличается высокой прочностью на изгиб, ковш усилен ребрами жесткости.
- Защита от коррозии — стальной ковш оцинкован, рукоятка покрыта порошковой эмалью.
- Долговечность — на рабочей кромке ковша имеется накладка из углеродистой стали для защиты от истирания.
- Комфортная работа — П-образная рукоятка позволяет снизить нагрузку на спину.
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Оцинкованный движок для уборки снега Сибртех 61698 размером 735 х 385 х 1120 мм, со стальной рукояткой, позволяет привести в порядок территорию даже после снегопада. Оптимален для уборки участков большой площади. Ковш с бортиками по краям позволяет удерживать и перемещать большое количество снега, что ускоряет и упрощает работу. Движок пригодится владельцам дачных участков и сотрудникам коммунальных служб.
Преимущества
- Морозостойкость — движок можно использовать при температуре до -60 °C.
- Повышенная устойчивость к нагрузкам — стальная рукоятка отличается высокой прочностью на изгиб, ковш усилен ребрами жесткости.
- Защита от коррозии — стальной ковш оцинкован, рукоятка покрыта порошковой эмалью.
- Долговечность — на рабочей кромке ковша имеется накладка из углеродистой стали для защиты от истирания.
- Комфортная работа — П-образная рукоятка позволяет снизить нагрузку на спину.
Смотрите также: Лопаты, Садовые перчатки, Секаторы, Системы полива
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