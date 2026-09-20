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Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Samsung Galaxy Watch 7
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IP68
Размер экрана, дюйм
1.47
Разрешение экрана
480?480
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681141
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Мониторинг калорий, сна, уровня кислорода в крови, физической активности
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
425
Время работы в активном режиме
40
Габариты
44x4x9 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, г.
240
Описание товара Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZSACAU) Silver
Добро пожаловать в эру контроля самочувствия с применением искусственного интеллекта. Зарядитесь на весь день с инновационным 3-нанометровым процессором. Найдите свой путь с помощью двухчастотного GPS. Отслеживайте пульс, тренировки и качество сна с помощью усовершенствованного датчика BioActive. Искусственный интеллект Galaxy AI предоставит информацию о восстановлении с помощью функции «Показатель жизненных сил», которая поможет отслеживать ваше состояние. Познакомьтесь с Galaxy Watch7 – вашим ежедневным AI-ассистентом. Подчеркните свой стиль с помощью Galaxy Watch7. Стильное сочетание плавных линий корпуса и контрастных акцентов элегантно смотрится на запястье, а волнообразный дизайн ремешка демонстрирует готовность к тренировкам. Спите крепко и безопасно. Будучи первыми в мире умными часами с функцией определения риска возникновения апноэ сна, Galaxy Watch7 следят за качеством вашего сна и помогают выявлять потенциальные признаки проблем со сном, чтобы обеспечить вам спокойный ночной отдых. Выведите свою физическую форму на высочайший уровень с Galaxy Watch7. Разработайте идеальную программу тренировок с учетом разминки, заминки и коротких перерывов и побейте свои прошлые рекорды. Легко отслеживайте тренировки в воде с помощью режима блокировки экрана.
Мониторинг калорий, сна, уровня кислорода в крови, физической активности
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
нет
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
425
Время работы в активном режиме
40
Габариты
44x4x9 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Добро пожаловать в эру контроля самочувствия с применением искусственного интеллекта. Зарядитесь на весь день с инновационным 3-нанометровым процессором. Найдите свой путь с помощью двухчастотного GPS. Отслеживайте пульс, тренировки и качество сна с помощью усовершенствованного датчика BioActive. Искусственный интеллект Galaxy AI предоставит информацию о восстановлении с помощью функции «Показатель жизненных сил», которая поможет отслеживать ваше состояние. Познакомьтесь с Galaxy Watch7 – вашим ежедневным AI-ассистентом. Подчеркните свой стиль с помощью Galaxy Watch7. Стильное сочетание плавных линий корпуса и контрастных акцентов элегантно смотрится на запястье, а волнообразный дизайн ремешка демонстрирует готовность к тренировкам. Спите крепко и безопасно. Будучи первыми в мире умными часами с функцией определения риска возникновения апноэ сна, Galaxy Watch7 следят за качеством вашего сна и помогают выявлять потенциальные признаки проблем со сном, чтобы обеспечить вам спокойный ночной отдых. Выведите свою физическую форму на высочайший уровень с Galaxy Watch7. Разработайте идеальную программу тренировок с учетом разминки, заминки и коротких перерывов и побейте свои прошлые рекорды. Легко отслеживайте тренировки в воде с помощью режима блокировки экрана.
Умные часы Samsung Galaxy Watch 7 LTE 44mm (SM-L315FZSACAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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