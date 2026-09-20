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Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band купить с доставкой в Москве
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Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band

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Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band - фото 1
Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band - фото 2
Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band - фото 3
Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл
Материал ремешка
фторэластомер
Класс защиты
IPX6
Размер экрана
2.1
Разрешение экрана
416?496
  • Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band - фото 1
  • Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band - фото 2
  • Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band - фото 3
  • Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681132
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX6
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
2.1
Разрешение экрана
416?496
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
компас, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, A-GPS
Здоровье
ЭКГ, продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
женский календарь, карты и навигация, отслеживание шума, поиск смартфона, расписание приема лекарств, уведомления об апноэ во сне, функции для бега, функции для велоспорта, функции для плавания, функция SOS, функция обнаружения падения
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Время работы в активном режиме
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х6х5
Вес, г.
110

Описание товара Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band

Смарт-часы Apple Watch Series 10 выполнены в алюминиевом корпусе с защитой от пыли IP6X и водонепроницаемостью 5 Бар. Ремешок из приятного на ощупь фторэластомера обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах установлен квадратный дисплей диагональю 1.77 дюйма. Технология OLED гарантирует контрастную яркую картинку с натуральными оттенками. Смарт-часы Apple Watch Series 10 работают под управлением watchOS 11. Двухчастотный модуль навигации GPS точно определяет местоположение и выстраивает маршруты. Для контроля состояния здоровья и самочувствия реализованы функции измерения пульса и ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, определение продолжительности и качества сна. Время автономной работы устройства в активном режиме составляет 18 часов. До 80% энергоресурс аккумулятора восстанавливается за 30 минут.

Отзывы о товаре Умные часы Apple Watch Series 10 46mm S/M (MWWP3LW/A) Black with Black Band




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Умные часы
Линейка
Apple Watch Series 10
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
iOS
Материал корпуса
металл
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
фторэластомер
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX6
Влагозащита
Да
Развернуть
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
2.1
Разрешение экрана
416?496
Плотность пикселей
326
Вибрация
да
Датчики
компас, освещенности, пульсометр
Навигация, передача данных
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou, QZSS, A-GPS
Здоровье
ЭКГ, продолжительность и качество сна, пульс, уровень кислорода в крови
Функции
женский календарь, карты и навигация, отслеживание шума, поиск смартфона, расписание приема лекарств, уведомления об апноэ во сне, функции для бега, функции для велоспорта, функции для плавания, функция SOS, функция обнаружения падения
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Поддержка NFC
да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Время работы в активном режиме
18
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Apple Watch Series 10 выполнены в алюминиевом корпусе с защитой от пыли IP6X и водонепроницаемостью 5 Бар. Ремешок из приятного на ощупь фторэластомера обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах установлен квадратный дисплей диагональю 1.77 дюйма. Технология OLED гарантирует контрастную яркую картинку с натуральными оттенками. Смарт-часы Apple Watch Series 10 работают под управлением watchOS 11. Двухчастотный модуль навигации GPS точно определяет местоположение и выстраивает маршруты. Для контроля состояния здоровья и самочувствия реализованы функции измерения пульса и ЭКГ, мониторинг уровня кислорода в крови, определение продолжительности и качества сна. Время автономной работы устройства в активном режиме составляет 18 часов. До 80% энергоресурс аккумулятора восстанавливается за 30 минут.
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Отзывы


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