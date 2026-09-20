Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопилы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681104
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
51х28х27
Вес, кг.
6.6
Описание товара Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь)
Бензопила ручная GS-450 от бренда Procraft - это надежный инструмент для работы с деревом. С вибрацией задней и передней ручки менее 5.5 м/с? и уровнем шума 110 дБ, пила обеспечивает комфорт и безопасность при использовании. С мощностью 8000 оборотов холостого хода, она обеспечивает быстрый и точный рез. Длина шины составляет 45 см, а шаг цепи - 0.325, что делает эту пилу универсальным инструментом для различных видов работ. Двухтактный двигатель с рабочим объемом 52 СС обеспечивает стабильную и эффективную работу. Объем масляного бака 260 мл и топливного бака 550 мл
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила ручная GS-450 от бренда Procraft - это надежный инструмент для работы с деревом. С вибрацией задней и передней ручки менее 5.5 м/с? и уровнем шума 110 дБ, пила обеспечивает комфорт и безопасность при использовании. С мощностью 8000 оборотов холостого хода, она обеспечивает быстрый и точный рез. Длина шины составляет 45 см, а шаг цепи - 0.325, что делает эту пилу универсальным инструментом для различных видов работ. Двухтактный двигатель с рабочим объемом 52 СС обеспечивает стабильную и эффективную работу. Объем масляного бака 260 мл и топливного бака 550 мл
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Пила цепная бензиновая GS450 Procraft 2,9 л.с., 52 см3, 45 см, 20 м/с (шина + цепь) - по цене 6800 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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