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RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 купить с доставкой в Москве
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RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382

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RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 1
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 2
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 3
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 4
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 5
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 6
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 7
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 8
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 9
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 10
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 11
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 12
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
18
Комплектация
паяльник, острый наконечник, плоский наконечник, припой 100 г, упаковка
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 1
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 2
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 3
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 4
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 5
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 6
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 7
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 8
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 9
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 10
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 11
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 12
  • RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681086
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
18
Комплектация
паяльник, острый наконечник, плоский наконечник, припой 100 г, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
медь с покрытием
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, г.
700

Описание товара RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382

Электропаяльник Ryobi ONE+ R18SOI-0 благодаря компактным размерам и автономной работе на основе аккумулятора обеспечивает удобство паяния различных элементов без зависимости от электросети. Мощный нагревательный элемент из керамики характеризуется температурой нагрева до 480 °С, которая достигается менее чем за минуту после включения. Электропаяльник Ryobi ONE+ R18SOI-0 оборудован конусообразным наконечником с никелированным покрытием. Эргономичный дизайн корпуса с нескользящим покрытием способствует максимальному контролю и точности при выполнении паяния. Для повышения безопасности в эксплуатации предусмотрена подставка. В наборе с инструментом поставляются припой и сменное жало.

Отзывы о товаре RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Паяльники
Напряжение питания
18
Комплектация
паяльник, острый наконечник, плоский наконечник, припой 100 г, упаковка
Материал рукоятки
пластик
Тип нагревателя
медь с покрытием
Страна производитель
Китай
Описание
Электропаяльник Ryobi ONE+ R18SOI-0 благодаря компактным размерам и автономной работе на основе аккумулятора обеспечивает удобство паяния различных элементов без зависимости от электросети. Мощный нагревательный элемент из керамики характеризуется температурой нагрева до 480 °С, которая достигается менее чем за минуту после включения. Электропаяльник Ryobi ONE+ R18SOI-0 оборудован конусообразным наконечником с никелированным покрытием. Эргономичный дизайн корпуса с нескользящим покрытием способствует максимальному контролю и точности при выполнении паяния. Для повышения безопасности в эксплуатации предусмотрена подставка. В наборе с инструментом поставляются припой и сменное жало.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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