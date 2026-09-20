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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 140 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681086
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Описание товара RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382
Электропаяльник Ryobi ONE+ R18SOI-0 благодаря компактным размерам и автономной работе на основе аккумулятора обеспечивает удобство паяния различных элементов без зависимости от электросети. Мощный нагревательный элемент из керамики характеризуется температурой нагрева до 480 °С, которая достигается менее чем за минуту после включения. Электропаяльник Ryobi ONE+ R18SOI-0 оборудован конусообразным наконечником с никелированным покрытием. Эргономичный дизайн корпуса с нескользящим покрытием способствует максимальному контролю и точности при выполнении паяния. Для повышения безопасности в эксплуатации предусмотрена подставка. В наборе с инструментом поставляются припой и сменное жало.
Электропаяльник Ryobi ONE+ R18SOI-0 благодаря компактным размерам и автономной работе на основе аккумулятора обеспечивает удобство паяния различных элементов без зависимости от электросети. Мощный нагревательный элемент из керамики характеризуется температурой нагрева до 480 °С, которая достигается менее чем за минуту после включения. Электропаяльник Ryobi ONE+ R18SOI-0 оборудован конусообразным наконечником с никелированным покрытием. Эргономичный дизайн корпуса с нескользящим покрытием способствует максимальному контролю и точности при выполнении паяния. Для повышения безопасности в эксплуатации предусмотрена подставка. В наборе с инструментом поставляются припой и сменное жало.
RYOBI ONE+ Паяльник R18SOI-0 без аккумулятора в комплекте 5133004382 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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