Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина угловая
Диаметр диска
76
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681084
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина угловая
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
23.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х15х15
Вес, кг.
1.42
Описание товара Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953
Бесщеточная отрезная машина Ryobi ONE+ HP RCT18C-0 5133004953 универсальна в эксплуатации. Подходит для пиления широкого перечня материалов: стали, цветных металлов, пластика, гипсокартона, керамической плитки и т.д. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Компактная конструкция обеспечивает хорошую маневренность и позволяет работать одной рукой. Высокая скорость до 20000 об/мин способствует легкой и быстрой резке. Источником питания является литий-ионная батарея без эффекта памяти и саморазряда.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина угловая
Диаметр диска
76
Диаметр посадочного отверстия
10 мм
Макс. частота вращения диска
20000
Тип аккумулятора
Li-Ion
Высота, см
23.6
Страна производитель
Китай
Бесщеточная отрезная машина Ryobi ONE+ HP RCT18C-0 5133004953 универсальна в эксплуатации. Подходит для пиления широкого перечня материалов: стали, цветных металлов, пластика, гипсокартона, керамической плитки и т.д. Благодаря бесщеточному двигателю достигается высокая производительность. Компактная конструкция обеспечивает хорошую маневренность и позволяет работать одной рукой. Высокая скорость до 20000 об/мин способствует легкой и быстрой резке. Источником питания является литий-ионная батарея без эффекта памяти и саморазряда.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Ryobi ONE+ HP Отрезная машина RCT18C-0 без аккумулятора в комплекте 5133004953 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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