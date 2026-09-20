Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%4 600 руб. 8 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681083
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
660x330x290
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х34х30
Вес, кг.
4.54
Описание товара Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06
Ящик для инструмента 26 с металлическими замками Inforce 06-20-06 обладает большой вместимостью и подойдет для хранения домашнего инструмента, оборудования на рабочем месте в мастерской или гараже. Пластик с ребрами жесткости устойчив к воздействию большого веса. Есть рукоять для переноски. Грузоподъемность 30 кг.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
660x330x290
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Ящик для инструмента 26 с металлическими замками Inforce 06-20-06 обладает большой вместимостью и подойдет для хранения домашнего инструмента, оборудования на рабочем месте в мастерской или гараже. Пластик с ребрами жесткости устойчив к воздействию большого веса. Есть рукоять для переноски. Грузоподъемность 30 кг.
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06