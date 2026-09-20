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Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 купить с доставкой в Москве
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Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06

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Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 1
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 2
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 3
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 4
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 5
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 6
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 7
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 8
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 9
Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 1
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 2
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 3
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 4
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 5
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 6
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 7
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 8
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 9
  • Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-44%
4 600 руб.  8 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681083
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
660x330x290
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х34х30
Вес, кг.
4.54

Описание товара Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06

Ящик для инструмента 26 с металлическими замками Inforce 06-20-06 обладает большой вместимостью и подойдет для хранения домашнего инструмента, оборудования на рабочем месте в мастерской или гараже. Пластик с ребрами жесткости устойчив к воздействию большого веса. Есть рукоять для переноски. Грузоподъемность 30 кг.

Отзывы о товаре Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
660x330x290
Материал
пластик
Ширина, см
33
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента 26 с металлическими замками Inforce 06-20-06 обладает большой вместимостью и подойдет для хранения домашнего инструмента, оборудования на рабочем месте в мастерской или гараже. Пластик с ребрами жесткости устойчив к воздействию большого веса. Есть рукоять для переноски. Грузоподъемность 30 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inforce Ящик для инструмента 26 с металлическими замками 06-20-06 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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