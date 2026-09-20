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Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6"*0.01мм/0.0005" 06-11-39 купить с доставкой в Москве
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Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6"*0.01мм/0.0005" 06-11-39

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Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 1
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 2
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 3
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 4
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 5
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 6
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 7
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Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 9
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 10
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 11
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 12
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 13
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 14
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 15
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 16
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 17
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 18
Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Другое измерительное оборудование
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  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 3
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 4
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 5
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 6
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 7
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 8
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 9
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 10
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 11
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 12
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 13
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 14
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 15
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 16
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 17
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 18
  • Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6&quot;*0.01мм/0.0005&quot; 06-11-39 - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681082
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Погрешность, мкм
20
Измерение до
150
Питание
1x CR2032
Особенности
цифровой, работа от батареек CR2032, упаковка - кейс
Габариты без упаковки
235
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х14х6
Вес, г.
590

Описание товара Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6"*0.01мм/0.0005" 06-11-39

Цифровой штангенциркуль 0-150мм Inforce 06-11-39 представляет собой надёжный измерительный инструмент. Погрешность измерений данной модели составляет 0.02 мм. Цена деления - 0.01 мм. Шкала нанесена методом лазерной гравировки. Инструмент соответствует всем стандартам. Отличается прочностью и долговечностью.

Отзывы о товаре Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6"*0.01мм/0.0005" 06-11-39




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Другое измерительное оборудование
Погрешность, мкм
20
Измерение до
150
Питание
1x CR2032
Особенности
цифровой, работа от батареек CR2032, упаковка - кейс
Габариты без упаковки
235
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой штангенциркуль 0-150мм Inforce 06-11-39 представляет собой надёжный измерительный инструмент. Погрешность измерений данной модели составляет 0.02 мм. Цена деления - 0.01 мм. Шкала нанесена методом лазерной гравировки. Инструмент соответствует всем стандартам. Отличается прочностью и долговечностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inforce Штангенциркуль цифровой 0-150мм/0-6"*0.01мм/0.0005" 06-11-39 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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