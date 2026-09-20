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Gigant Professional Набор инструментов 1/2" и 1/4" 94 предмета GPS 94 купить с доставкой в Москве
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Gigant Professional Набор инструментов 1/2" и 1/4" 94 предмета GPS 94

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Gigant Professional Набор инструментов 1/2&quot; и 1/4&quot; 94 предмета GPS 94 - фото 1
Gigant Professional Набор инструментов 1/2&quot; и 1/4&quot; 94 предмета GPS 94 - фото 2
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Gigant Professional Набор инструментов 1/2&quot; и 1/4&quot; 94 предмета GPS 94 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
вороток, шарнир карданный
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  • Gigant Professional Набор инструментов 1/2&quot; и 1/4&quot; 94 предмета GPS 94 - фото 3
  • Gigant Professional Набор инструментов 1/2&quot; и 1/4&quot; 94 предмета GPS 94 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681079
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
вороток, шарнир карданный
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок со вставками
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х29х9
Вес, кг.
6.47

Описание товара Gigant Professional Набор инструментов 1/2" и 1/4" 94 предмета GPS 94

Набор инструментов Gigant Professional 1/2 и 1/4 94 предмета GPS 94 относится к товарам профессионального класса. В комплект входят головки и насадки, биты, удлинители, воротки, шестигранные ключи и пр. Набор предназначен для проведения ремонтных работ в автосервисах, мастерских, на станциях технического обслуживания.

Отзывы о товаре Gigant Professional Набор инструментов 1/2" и 1/4" 94 предмета GPS 94




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Кмоплектация
вороток, шарнир карданный
Упаковка
кейс
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок со вставками
Torx (T/TX), крестообразный (PH), прямой (SL)
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Gigant Professional 1/2 и 1/4 94 предмета GPS 94 относится к товарам профессионального класса. В комплект входят головки и насадки, биты, удлинители, воротки, шестигранные ключи и пр. Набор предназначен для проведения ремонтных работ в автосервисах, мастерских, на станциях технического обслуживания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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