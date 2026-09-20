Перфоратор компактный AEG BBH18C-0 без аккумулятора в комплекте 4935464984
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Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
13
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%12 890 руб. 20 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 681078
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
13
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. энергия удара
1.5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х10
Вес, кг.
2.4
Описание товара Перфоратор компактный AEG BBH18C-0 без аккумулятора в комплекте 4935464984
Компактный перфоратор AEG BBH18C-0 4935464984 используется в процессе строительства и ремонта для демонтирования разнообразных материалов и сверления отверстий диаметром до 16 мм. Небольшие габариты повышают удобство работы в условиях ограниченного пространства. Встроенная LED-подсветка гарантирует хороший обзор рабочей зоны. Для повышения удобства и точности работ на рукоятке предусмотрены нескользящие накладки.
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Теги товара: SDS PLUS
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
13
Макс. диаметр сверления (металл)
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
16
Макс. энергия удара
1.5
Развернуть
Тип аккумулятора
Li-Ion
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Компактный перфоратор AEG BBH18C-0 4935464984 используется в процессе строительства и ремонта для демонтирования разнообразных материалов и сверления отверстий диаметром до 16 мм. Небольшие габариты повышают удобство работы в условиях ограниченного пространства. Встроенная LED-подсветка гарантирует хороший обзор рабочей зоны. Для повышения удобства и точности работ на рукоятке предусмотрены нескользящие накладки.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX
Теги товара: SDS PLUS
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