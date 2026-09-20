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Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь

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Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 3
Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 4
Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 3
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 4
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 990 руб. 
Начислим 840 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681074
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь
13 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, комбинированный затвор с решетой-фильтром, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, скребок для чистки трапа, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
900
Ширина решетки, мм
108
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
96х15х8
Вес, кг.
2.14

Описание товара Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь

Непревзойденный ультрамодный дизайн, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа PrimeFlow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 90 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, комбинированный затвор с решетой-фильтром, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, скребок для чистки трапа, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
900
Ширина решетки, мм
108
Страна производитель
Германия
Описание
Непревзойденный ультрамодный дизайн, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа PrimeFlow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 90 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-090-04SB сталь - стоимость товара 13990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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