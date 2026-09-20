Top.Mail.Ru
Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 1
Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 2
Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 3
Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 4
Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 1
  • Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 2
  • Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 3
  • Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 4
  • Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 190 руб. 
Начислим 912 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681071
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный
15 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
черный
Комплектация
корпус трапа, решетка, комбинированный затвор с решетой-фильтром, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, скребок для чистки трапа, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
800
Ширина решетки, мм
108
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
86х15х8
Вес, кг.
1.99

Описание товара Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный

Непревзойденный ультрамодный дизайн, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа PrimeFlow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 80 см. Дизайн продукта выполнен в элегантном черном матовом цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
черный
Комплектация
корпус трапа, решетка, комбинированный затвор с решетой-фильтром, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, скребок для чистки трапа, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
800
Ширина решетки, мм
108
Страна производитель
Германия
Описание
Непревзойденный ультрамодный дизайн, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа PrimeFlow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 80 см. Дизайн продукта выполнен в элегантном черном матовом цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Tile 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-080-04BM черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15190 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...