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Трап для душа затв. Tile 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-070-04SB сталь купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Tile 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-070-04SB сталь

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W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 1
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 2
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 3
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 4
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 5
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 6
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 7
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 8
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 9
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 10
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 11
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 12
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 13
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 14
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 15
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 16
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 17
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 18
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 19
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 20
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 21
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 22
W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 1
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 2
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 3
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 4
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 5
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 6
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 7
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 8
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 9
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 10
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 11
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 12
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 13
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 14
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 15
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 16
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 17
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 18
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 19
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 20
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 21
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 22
  • W02SC-U11-070-04SB PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Tile 70см цвет сталь мат - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 490 руб. 
Начислим 750 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681070
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа затв. Tile 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-070-04SB сталь
12 490 руб.
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Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х15х8
Вес, кг.
1.81

Описание товара Трап для душа затв. Tile 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-070-04SB сталь

Душевой трап (лоток) AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Tile 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-070-04SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап (лоток) AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Tile 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-U11-070-04SB сталь - этот товар вы можете купить по цене 12490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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