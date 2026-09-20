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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-080-01BM черный купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-080-01BM черный

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W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 1
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 2
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 3
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 4
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 5
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 6
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 7
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 8
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 9
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 10
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 11
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 12
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 13
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 14
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 15
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 16
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 17
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 18
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 19
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 20
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 21
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 22
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 23
W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 1
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 2
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 3
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 4
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 5
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 6
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 7
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 8
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 9
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 10
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 11
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 12
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 13
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 14
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 15
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 16
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 17
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 18
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 19
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 20
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 21
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 22
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 23
  • W02SC-P11-080-01BM PrimeFlow Трап для душа линейный универс затвор Cut Gradient 80см цвет черн мат - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 
Начислим 900 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681063
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-080-01BM черный
14 990 руб.
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Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
86х15х8
Вес, кг.
1.87

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-080-01BM черный

Душевой трап AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-080-01BM черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Страна производитель
Китай
Описание
Душевой трап AM PM PrimeFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки. Диаметр выходной трубы - 50 мм. Материал корпуса – ABS пластик. Материал решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, комбинированный затвор с решетками-фильтром, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, скребок для чистки трапа, крючок для легкого снятия декоративной решетки, комплект крепежа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-080-01BM черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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