Top.Mail.Ru
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 3
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 4
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 5
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 6
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 7
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 8
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 9
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 10
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 11
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Форма поддона
пятиугольная
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 3
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 4
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 5
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 6
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 7
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 8
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 9
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 10
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 11
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 790 руб. 
Начислим 828 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681061
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный
13 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
черный
Комплектация
9.4x16.9x73.3 см
Форма поддона
пятиугольная
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
76х15х8
Вес, кг.
1.69

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный

Представляем уникальный трап для душа PrimeFlow с ультрамодной дизайнерской решеткой. Невероятно высокая скорость слива - 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 70 см. Дизайн продукта выполнен в элегантном черном матовом цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
черный
Комплектация
9.4x16.9x73.3 см
Форма поддона
пятиугольная
Страна производитель
Германия
Описание
Представляем уникальный трап для душа PrimeFlow с ультрамодной дизайнерской решеткой. Невероятно высокая скорость слива - 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 70 см. Дизайн продукта выполнен в элегантном черном матовом цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-070-01BM черный – стоимость товара 13790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...