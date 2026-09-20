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Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь

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Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 890 руб. 
Начислим 714 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681060
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь
11 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, комбинированный затвор с решетой-фильтром, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, скребок для чистки трапа, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
600
Ширина решетки, мм
108
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
66х15х8
Вес, кг.
1.53

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь

Представляем уникальный трап для душа PrimeFlow с ультрамодной дизайнерской решеткой. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 60 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, комбинированный затвор с решетой-фильтром, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, скребок для чистки трапа, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
600
Ширина решетки, мм
108
Страна производитель
Германия
Описание
Представляем уникальный трап для душа PrimeFlow с ультрамодной дизайнерской решеткой. Невероятно высокая скорость слива 45 л/мин благодаря двухкамерному комбинированному затвору. Надежность и долговечность изделия. Легкое обслуживание трапа: простая разборка и чистка сифона. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап имеет инновационную конструкцию решетки с фильтром, что значительно увеличивает межсервисный интервал. Размер изделия 60 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 60см AM.PM PrimeFlow W02SC-P11-060-01SB сталь - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 11890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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