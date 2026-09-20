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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь

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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 3
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 4
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 5
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 6
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 7
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 8
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 9
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 10
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 11
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 12
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 13
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 14
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 15
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 16
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 17
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 18
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 3
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 4
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 5
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 6
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 7
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 8
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 9
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 10
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 11
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 12
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 13
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 14
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 15
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 16
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 17
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 18
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681054
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция PrimeFlow
filter_none Товар входит в коллекцию PrimeFlow

Коллекция PrimeFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
решетка, трап в сборе, крючок, инструкция, упаковка
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
100
Ширина решетки, мм
100
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
15х11х8
Вес, г.
240

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь

Соединение непревзойденного дизайна и функциональности в трапе для душа квадратной формы PrimeFlow. Подходит для любых ванных комнат. Обладает мокрым затвором, что помогает блокировать неприятные запахи. Идеален для ежедневного использования. Корпус выполнен без использования сварки, что предполагает надежность изделия и защиту от повреждений. Выход изделия на 50 мм. Размер трапа 10 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
решетка, трап в сборе, крючок, инструкция, упаковка
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
100
Ширина решетки, мм
100
Страна производитель
Германия
Описание
Соединение непревзойденного дизайна и функциональности в трапе для душа квадратной формы PrimeFlow. Подходит для любых ванных комнат. Обладает мокрым затвором, что помогает блокировать неприятные запахи. Идеален для ежедневного использования. Корпус выполнен без использования сварки, что предполагает надежность изделия и защиту от повреждений. Выход изделия на 50 мм. Размер трапа 10 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM PrimeFlow W02BD-P11-010-01SB сталь - стоимость товара 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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