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Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь

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Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 3
Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 4
Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 3
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 4
  • Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681052
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Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
900
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
97х19х17
Вес, кг.
3.88

Описание товара Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь

Детально проработанная форма изделия и точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 90 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
900
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Германия
Описание
Детально проработанная форма изделия и точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 90 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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