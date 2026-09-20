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Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат купить с доставкой в Москве
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Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат

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Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 1
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 2
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 3
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 4
Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
46
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 1
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 2
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 3
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 4
  • Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 390 руб. 
Начислим 1104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681050
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат
18 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, защитный монтажный экран, крючок, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
46
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
800
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
87х19х17
Вес, кг.
3.5

Описание товара Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат

Детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 80 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, защитный монтажный экран, крючок, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
46
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
800
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Германия
Описание
Детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 80 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат - по цене 18390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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