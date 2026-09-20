Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат
Детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 80 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитПоддон душевой 90x90 AM.PM X-Joy Twin Slide W88T-205-090W белый
-
В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 60см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-060-04...
-
В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 60см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-06...
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 80см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-080-04...
-
В наличииЦена 20 690 руб.5173 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-08...
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 60см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-06...
-
В наличииЦена 21 090 руб.5273 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 90см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-090-04...
-
В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-08...
-
В наличииЦена 23 590 руб.5898 руб. в СплитПоддон для душ. ограждения 90x90 AM.PM Like Solo Slide W83T-315-...
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Отзывы о товаре Трап для душа AM.PM MasterFlow W01SCU1108004SB с затв. и реш. Tile сталь мат