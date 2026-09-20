Трап для душа затв. Tile 50см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-050-04BM черный
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В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
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В наличииЦена 17 790 руб.4448 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
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В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитТрап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11...
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В наличииЦена 19 190 руб.4798 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 60см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-06...
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В наличииЦена 22 690 руб.5673 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-08...
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В наличииЦена 20 690 руб.5173 руб. в СплитТрап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-08...
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В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТрап для душа затв. Tile 60см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-060-04...
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Характеристики
Описание товара Трап для душа затв. Tile 50см AM.PM MasterFlow W01SC-U11-050-04BM черный
Детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Универсальная двухсторонняя решетка трапа может быть использована как самостоятельная декоративная вставка, либо как база для вклейки плитки. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором, проверенной технологией. Данная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 50 см. Дизайн трапа выполнен в элегантном матовом черном цвете.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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