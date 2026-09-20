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Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь

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Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 690 руб. 
Начислим 1242 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681040
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь
20 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
800
Ширина решетки, мм
80
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
87х16х12
Вес, кг.
2.63

Описание товара Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь

Уникальный слим дизайн, простота форм и линий. Удобство в использовании сочетается с совершенным дизайном. Трап для душа Masterflow Slim line имеет оптимальную пропускную способность 30 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, обеспечивает высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 80 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
800
Ширина решетки, мм
80
Страна производитель
Германия
Описание
Уникальный слим дизайн, простота форм и линий. Удобство в использовании сочетается с совершенным дизайном. Трап для душа Masterflow Slim line имеет оптимальную пропускную способность 30 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, обеспечивает высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 80 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Slim line 80см AM.PM MasterFlow W01SC-S11-080-05SB сталь - купить по цене 20690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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