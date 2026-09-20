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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный

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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 
Начислим 1224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681035
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный
20 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
черный
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
800
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
87х19х17
Вес, кг.
3.63

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный

Непревзойденный ультрамодный дизайн решетки трапа, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором, проверенной технологией. Данная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 80 см. Дизайн трапа выполнен в элегантном матовом черном цвете

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
черный
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
800
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Германия
Описание
Непревзойденный ультрамодный дизайн решетки трапа, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором, проверенной технологией. Данная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Трап выполнен из высококачественной нержавеющей стали марки AISI 304. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 80 см. Дизайн трапа выполнен в элегантном матовом черном цвете
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 80см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-080-01BM черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 20390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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