Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01BM черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб.
В наличии
Код товара: 681033
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19 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
квадрат
Цвет
черный
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Сифон в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х19х17
Вес, кг.
3.11
Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01BM черный
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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Бренд
Тип товара
Душевые поддоны
Форма
квадрат
Цвет
черный
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Сифон в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Душевой трап (лоток) AM PM MasterFlow является уникальной разработкой бренда AM PM. Этот трап (лоток) для душа предназначен для отвода воды из душевой зоны. Изделие обладает низкой высотой монтажа, возможностью регулировки и установки под плитку в ванной комнате. Диаметр выходной трубы - 40/50 мм. Материал корпуса и решетки – нержавеющая сталь. В комплекте душевого трапа корпус трапа, декоративная решетка, поворотный сифон, сухой магнитный затвор, решетка-фильтр, регулируемые опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок для легкого снятия декоративной решетки, защитный вкладыш для защиты лотка во время монтажа, комплект крепежа.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Трап для душа затв. Cut Gradient 70см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-070-01BM черный - этот товар вы можете купить по цене 19490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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