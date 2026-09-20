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Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь

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Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Форма поддона
прямоугольная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 790 руб. 
Начислим 888 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681028
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь
14 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Форма поддона
прямоугольная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
400
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
47х19х17
Вес, кг.
1.92

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь

Непревзойденный ультрамодный дизайн решетки трапа, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 40 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
корпус трапа, решетка, сифон, сухой затвор, решетка-фильтр, опоры, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Форма поддона
прямоугольная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Сифон в комплекте
да
Длина решетки, мм
400
Ширина решетки, мм
110
Страна производитель
Германия
Описание
Непревзойденный ультрамодный дизайн решетки трапа, детально проработанная форма изделия, точные выверенные линии. Представляем инновационный трап для душа Masterflow. Трап для душа имеет высокую пропускную способность 50 л/мин. Обладает комбинированным затвором: сухим магнитным и гидрозатвором. Проверенная технология гарантирует 100% защиту от проникновения запахов из канализации, высокую надежность и долговечность. Выдерживает даже самые большие механические нагрузки. Поворотный сифон на 360 градусов позволяет установить трап наиболее удобным и комфортным образом. Продукт обладает низкой высотой монтажа и возможностью регулировки, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Нержавеющая сталь со специальным антикоррозийным защитным покрытием, нанесенная методом кислотной пассивации. Выход разработан на два диаметра: 40 и 50 мм, которые выбираются в процессе монтажа. Размер изделия 40 см. Дизайн трапа выполнен в матовом стальном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трап для душа затв. Cut Gradient 40см AM.PM MasterFlow W01SC-P11-040-01SB сталь - стоимость товара 14790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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