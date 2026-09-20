Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь
Соединение непревзойденного дизайна и функциональности в трапе для душа MasterFlow квадратной формы. Ультрамодная дизайнерская решетка подойдет для любых интерьеров ванных комнат. Трап будет любимой органичной деталью, дополняющей ваш душ. Обладает надежным комбинированным затвором. Максимальное предотвращение проникновения запахов из канализации. Широкий фланец трапа позволяет надежно установить и закрепить изделие в напольной поверхности, что помогает предотвратить риск протечек и повреждений изделия. Продукт обладает возможностью регулировки высоты монтажа, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Выход изделия на 50 мм. Размер трапа 10 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.
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