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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь купить с доставкой в Москве
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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь

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Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 1
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 2
Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 1
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 2
  • Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681026
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Коллекция MasterFlow
filter_none Товар входит в коллекцию MasterFlow

Коллекция MasterFlow


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
решетка, трап в сборе, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
100
Ширина решетки, мм
100
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
24х21х15
Вес, г.
850

Описание товара Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь

Соединение непревзойденного дизайна и функциональности в трапе для душа MasterFlow квадратной формы. Ультрамодная дизайнерская решетка подойдет для любых интерьеров ванных комнат. Трап будет любимой органичной деталью, дополняющей ваш душ. Обладает надежным комбинированным затвором. Максимальное предотвращение проникновения запахов из канализации. Широкий фланец трапа позволяет надежно установить и закрепить изделие в напольной поверхности, что помогает предотвратить риск протечек и повреждений изделия. Продукт обладает возможностью регулировки высоты монтажа, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Выход изделия на 50 мм. Размер трапа 10 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.

Отзывы о товаре Трап для душа затв. Cut Gradient 10см AM.PM MasterFlow W01BD-P11-010-01SB сталь




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Вид оборудования
трап для душа
Цвет
стальной
Комплектация
решетка, трап в сборе, гидроизолирующая прокладка, крючок, инструкция, упаковка
Форма поддона
квадратная
Материал
Нержавеющая сталь, Пластик
Диаметр сливного отверстия, мм
50
Длина решетки, мм
100
Ширина решетки, мм
100
Страна производитель
Германия
Описание
Соединение непревзойденного дизайна и функциональности в трапе для душа MasterFlow квадратной формы. Ультрамодная дизайнерская решетка подойдет для любых интерьеров ванных комнат. Трап будет любимой органичной деталью, дополняющей ваш душ. Обладает надежным комбинированным затвором. Максимальное предотвращение проникновения запахов из канализации. Широкий фланец трапа позволяет надежно установить и закрепить изделие в напольной поверхности, что помогает предотвратить риск протечек и повреждений изделия. Продукт обладает возможностью регулировки высоты монтажа, что предполагает экономию бюджета при заливке пола. Выход изделия на 50 мм. Размер трапа 10 см. Дизайн продукта выполнен в матовом стальном цвете.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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