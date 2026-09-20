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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото купить с доставкой в Москве
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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото

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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 7
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 8
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 9
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 10
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 11
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 12
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 13
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 14
Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
золотой
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Смеситель с термостатом
да
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 7
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 8
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 9
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 10
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 11
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 12
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 13
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 14
  • Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 690 руб. 
Начислим 3462 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681021
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото
57 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
золотой
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.15
Вес, кг.
6

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото

Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: нежный оттенок розового золота получается методом вакуумного напыления смеси 24-каратного золота, серебра и меди, в процессе которого микрочастицы сплава образуют стойкое соединений с латунной основой. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
золотой
Диаметр верхнего душа, мм
22 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие полочки
нет
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Описание
Новое прочтение культовой коллекции X-Joy. Еще больше инновационных решений для вашей ванной комнаты. Трендовые формы, технологичные материалы и продуманные детали, которые теперь доступны каждому. По самой привлекательной цене. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: нежный оттенок розового золота получается методом вакуумного напыления смеси 24-каратного золота, серебра и меди, в процессе которого микрочастицы сплава образуют стойкое соединений с латунной основой. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевой системой даже с мыльными руками. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления надежно защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото - купить по цене 57690 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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