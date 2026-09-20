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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный купить с доставкой в Москве
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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный

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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 5
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 6
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 7
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 8
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 9
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 10
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 11
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 12
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 13
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 14
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 15
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 16
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 17
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 18
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 19
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 20
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 21
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 5
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 6
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 7
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 8
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 9
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 10
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 11
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 12
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 13
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 14
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 15
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 16
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 17
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 18
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 19
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 20
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 21
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 990 руб. 
Начислим 1560 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный
25 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy TouchReel
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy TouchReel

Коллекция X-Joy TouchReel


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
нажимной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х12
Вес, кг.
2.15

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный

Откройте для себя невероятный спектр возможностей с новым гигиеническим решением из коллекции X-Joy. Ультратрендовый компактный дизайн этого смесителя принадлежит авторству всемирно известной австрийской студии GP designpartners. Впервые на рынке гигиеническое решение с нажимным смесителем. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Новая эргономичная форма лейки идеально ложится в руку. Для максимального удобства была разработана возможность регулировки воды прямо на лейке.



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Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
нажимной
Страна производитель
Китай
Описание
Откройте для себя невероятный спектр возможностей с новым гигиеническим решением из коллекции X-Joy. Ультратрендовый компактный дизайн этого смесителя принадлежит авторству всемирно известной австрийской студии GP designpartners. Впервые на рынке гигиеническое решение с нажимным смесителем. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Новая эргономичная форма лейки идеально ложится в руку. Для максимального удобства была разработана возможность регулировки воды прямо на лейке.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A522 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25990 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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