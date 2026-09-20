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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром купить с доставкой в Москве
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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром

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Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 5
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 6
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 7
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 8
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 9
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 10
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 5
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 6
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 7
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 8
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 9
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 10
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681018
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
24.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х19х19
Вес, кг.
1.1

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром

Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Гигиенический набор для скрытого монтажа со встроенным смесителем для душа X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Смесители X-Joy были созданы для того чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Контроль температуры не выше 38 градусов исключает возможность ожога, что особенно важно при использовании гигиенического душа. Cмеситель имеет два варианта выхода - вверх и вниз. За счет чего при установке очень удобно использовать его как под верхний душ, так и под гигиенический или ручной душ. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Готовое решение X-Joy включает в себя стильный смеситель для душа монтируемый в стену шланговое присоединение с боковым расположением держатель для гигиенической лейки гигиеническую лейку и душевой шланг длиной 1500 мм. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости



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Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F0H85A400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
24.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
18.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Гигиенический набор для скрытого монтажа со встроенным смесителем для душа X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Смесители X-Joy были созданы для того чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Термостатический картридж с высокочувствительным термоэлементом и быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Контроль температуры не выше 38 градусов исключает возможность ожога, что особенно важно при использовании гигиенического душа. Cмеситель имеет два варианта выхода - вверх и вниз. За счет чего при установке очень удобно использовать его как под верхний душ, так и под гигиенический или ручной душ. Ультрамодный дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Готовое решение X-Joy включает в себя стильный смеситель для душа монтируемый в стену шланговое присоединение с боковым расположением держатель для гигиенической лейки гигиеническую лейку и душевой шланг длиной 1500 мм. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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