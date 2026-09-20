Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб.
В наличии
Код товара: 681013
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 190 руб.
- Гарантия производителя
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Коллекция X-Joy TouchReel
Коллекция X-Joy TouchReel
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
24.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х9
Вес, кг.
1.65
Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром
Первая в мире коллекция нажимных смесителей для ванной комнаты была создана в рамках коллекции X-Joy всемирно известным дизайн-бюро GP designpartners, Австрия. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце.
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Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
24.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Первая в мире коллекция нажимных смесителей для ванной комнаты была создана в рамках коллекции X-Joy всемирно известным дизайн-бюро GP designpartners, Австрия. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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