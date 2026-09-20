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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный

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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 1
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 2
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 3
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 4
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 5
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 6
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 7
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 8
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 9
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 10
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 11
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 12
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 13
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 14
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 15
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 16
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
116
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 1
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 2
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 3
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 4
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 5
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 6
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 7
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 8
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 9
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 10
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 11
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 12
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 13
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 14
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 15
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 16
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680990
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Коллекция X-Joy S
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy S

Коллекция X-Joy S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
36.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
116
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
два режима вытяжного излива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса. Вытяжной излив – инновационная технология для максимального удобства и функциональности. Два режима вытяжного излива и удобное переключение одним нажатием для облегчения решения ежедневных бытовых задач. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 200H.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
36.7
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
116
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
два режима вытяжного излива
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса. Вытяжной излив – инновационная технология для максимального удобства и функциональности. Два режима вытяжного излива и удобное переключение одним нажатием для облегчения решения ежедневных бытовых задач. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 200H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02922 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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