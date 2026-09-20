Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром
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Коллекция X-Joy S
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В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром
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В наличииЦена 17 390 руб.4348 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B10000 хром
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В наличииЦена 9 890 руб. 10 170 руб.2473 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02...
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В наличииЦена 16 490 руб.4123 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B0290...
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В наличииЦена 7 910 руб. 9 890 руб.1978 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02...
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса. Вытяжной излив – инновационная технология для максимального удобства и функциональности. Два режима вытяжного излива и удобное переключение одним нажатием для облегчения решения ежедневных бытовых задач. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 200H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.
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