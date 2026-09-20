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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром

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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 1
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 2
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 3
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 4
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 5
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 6
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 7
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 8
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 9
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 10
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 11
Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
116
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 11
  • Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 
Начислим 990 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680989
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром
16 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy S
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy S

Коллекция X-Joy S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
116
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Выдвижной излив
да
Особенности
два режима вытяжного излива
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х26х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса. Вытяжной излив – инновационная технология для максимального удобства и функциональности. Два режима вытяжного излива и удобное переключение одним нажатием для облегчения решения ежедневных бытовых задач. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 200H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
116
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Выдвижной излив
да
Особенности
два режима вытяжного излива
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса. Вытяжной излив – инновационная технология для максимального удобства и функциональности. Два режима вытяжного излива и удобное переключение одним нажатием для облегчения решения ежедневных бытовых задач. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 200H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B02900 хром - данный товар вы можете купить по цене 16490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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