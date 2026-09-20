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Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром

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Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 1
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 2
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 3
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 4
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 5
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 6
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 7
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 8
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 9
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 10
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 11
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
180
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 10
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 11
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-3%
9 890 руб.  10 170 руб. 
Начислим 594 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680988
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром
9 890 руб. -3%
10 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy S
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy S

Коллекция X-Joy S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
180
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.4

Описание товара Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса. Поворотный излив делает использование максимально удобным и функциональным на раковинах любого размера. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 200H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
180
Длина излива
140
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математически выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса. Поворотный излив делает использование максимально удобным и функциональным на раковинах любого размера. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 200H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02700 хром - купить по цене 9890 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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