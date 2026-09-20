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Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром

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Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 1
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 2
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 3
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 4
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 5
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 6
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 7
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 8
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 9
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 7
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 8
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 9
  • Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 
Начислим 1092 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680981
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром
18 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
22х20х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром

Новинка в коллекции X-Joy встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, смесители X-Joy стали первыми по-настоящему дизайнерскими продуктами в самом доступном ценовом сегменте. Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм, разработанный специально для AM.PM, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Легкость монтажа, как внутренней, так и наружной части.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
187
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Германия
Описание
Новинка в коллекции X-Joy встраиваемый смеситель для раковины – это ответ на меняющиеся потребности клиентов, которые ищут простые и стильные решения для ванной комнаты. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, смесители X-Joy стали первыми по-настоящему дизайнерскими продуктами в самом доступном ценовом сегменте. Эксклюзивный керамический картридж SoftMotion 35 мм, разработанный специально для AM.PM, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Легкость монтажа, как внутренней, так и наружной части.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром - этот товар вы можете купить по цене 18190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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