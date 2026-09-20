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Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный купить с доставкой в Москве
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Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный

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Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 1
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 2
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 3
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 4
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 5
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 6
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 7
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 8
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 9
Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 4
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 5
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 6
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 7
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 8
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 9
  • Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680978
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, встраиваемая монтажная часть, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
2

Описание товара Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Теперь и в трендовом черном цвете. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A65022 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, встраиваемая монтажная часть, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Германия
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Теперь и в трендовом черном цвете. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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