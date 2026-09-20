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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый

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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 1
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 2
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 3
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 4
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 5
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 6
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 7
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 8
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 9
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 7
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 8
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 9
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 090 руб. 
Начислим 906 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680973
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый
15 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Корпус смесителя X-Joy изготовлен по принципу цельного литья из латуни. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый - стоимость товара 15090 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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